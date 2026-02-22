Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheitsfahrt ohne Fahrer

Erfurt (ots)

Am Samstagabend des 21.02.2026 gegen 20:40 Uhr ereignete sich in der Ortslage Salomonsborn ein Verkehrsunfall. Dabei geriet ein Fahrzeug aus ungeklärten Grunden außer Kontrolle und fuhr auf eine Verkehrsinsel auf. Alle männlichen Insassen blieben unverletzt und konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeivollzugsbeamten fest, dass alle vier Personen unter Alkoholeinfluss standen. Die Atemalkoholmessungen ergaben Werte von bis zu 1,33 Promille. Da sie keine Angaben zum Fahrzeugführer tätigten, wurden auf Weisung der Staatsanwaltschaft Erfurt alle Personen einer Blutentnahme unterzogen. Es entstanden Schäden am Kreisverkehr und dem Pkw in Höhe von ca. 14.000 EUR. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gegen alle Beteiligte eingeleitet.(SB)

