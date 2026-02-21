Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 7 ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 21-Jähriger befuhr die Erfurt Ostumfahrung in Richtung der A71. Aufgrund von Sekundenschlaf kam er von der Fahrbahn ab, durchbrach zwei Leitplanken einer Wirtschaftszufahrt und kam im Straßengraben zum Stehen. Infolge des Unfalls fing das Fahrzeug Feuer und brannte vollständig aus.

Der Unfallfahrer und sein Mitinsasse konnten sich glücklicherweise rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und blieben nur leicht verletzt. (BB)

