Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Suche nach gefährdeten Kraftfahrern

Erfurt (ots)

Am Freitag, den 20.02.2026, zwischen 15:35 Uhr und 15:55 Uhr befuhr ein 91jähiger Erfurter mit seinem graubraunen Honda Jazz die Landstraße 1052 aus Richtung Kranichfeld in Richtung Stadtzentrum Erfurt. Nach Aussage eines hinter dem Honda fahrenden Zeugen kam der Senior bei der Fahrt mehrfach in den Gegenverkehr und konnte die Spur nicht korrekt halten. Ein entgegenkommender Audi Kombi musste kurz vor der Ortslage Klettbach stark bremsen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der Honda-Fahrer konnte letztlich durch Beamte gestoppt werden. Hinweise auf eine Berauschung ergaben sich nicht, so dass sein Fahrverhalten auf altersbedingte körperliche Mängel zurückzuführen ist. Er muss sich nunmehr in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Fahrzeugführern, welche durch die Fahrweise des Herrn gefährdet wurden. Explizit wird nach dem Nutzer des Audi, aus dem Zulassungsbereich Weimarer Land, welcher im Bereich Klettbach gefährdet wurde, gesucht. Zeugen mögen sich beim Inspektionsdienst Süd, unter Angabe der Einsatznummer 26040918, melden. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell