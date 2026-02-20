Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei berauschte E-Scooter-Fahrer

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend (19.02.2026) erwischten Polizisten in Sömmerda zwei berauschte E-Scooter-Fahrer. Die beiden 18- und 20-jährigen Männer waren gegen 22:00Uhr auf der Weißenseer Straße unterwegs gewesen, als sie durch Polizisten gestoppt wurden. Drogenvortests ergaben bei beiden Männern ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Die Weiterfahrt war für die beiden somit beendet, stattdessen mussten sie in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizisten leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die E-Scooter-Fahrer ein. Ihnen drohen Geldbußen in Höhe von mindestens 500 Euro, Punkte in Flensburg sowie Fahrverbote. (SO)

