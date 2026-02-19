PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Pfefferspray verletzt

Erfurt (ots)

Gestern Abend (18.02.2026) kam es auf dem Erfurter Anger zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 21:30 Uhr gerieten zwei Frauen aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. In der weiteren Folge sprühte eine 15-jährige Jugendliche ihrer 18-jährigen Kontrahentin Pfefferspray ins. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt. Polizisten fanden das Pfefferspray in einem Mülleimer im Nahbereich und beschlagnahmten es. Die 15-Jährige wurde im Anschluss einem Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 11:33

    LPI-EF: Gescheiterter Einbruchsversuch im Landkreis Sömmerda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda scheiterten Einbrecher in den vergangenen Tagen. Im Tatzeitraum von Montag (16.02.2026) 19:00 Uhr bis Dienstag (17.02.2026) 09:00 Uhr versuchten Unbekannte in Weißensee vergeblich in eine Postfiliale und einen Waschsalon in der Straße Langer Damm einzubrechen. Sie verursachten bei ihrem Einbruchsversuch einen ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:23

    LPI-EF: Ladendieb mit Messer erwischt

    Erfurt (ots) - Gestern (18.02.2026) wurde ein Ladendieb in der Erfurter Innenstadt auf frischer Tat erwischt. Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Schlösserstraße alarmierten gegen 09:45 Uhr die Polizei. Ein 29-jähriger Mann stahl zunächst ein hochwertiges Parfum im Wert von mehr als 250 Euro und verstaute es in einem Beutel. Ein Mitarbeiter beobachtete die Tat und sprach den Dieb an. Bei der anschließenden ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:03

    LPI-EF: Raub führt zu Festnahmen

    Erfurt (ots) - Mittwochnachmittag (18.02.2026) kam es gegen 14:00 Uhr in Erfurt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Gruppierungen im Bereich des Erfurter Stadtparks in Streit. In der weiteren Folge kam es zu körperlichen Übergriffen auf zwei 21-jährige Männer. Diese wurden durch vier Tatverdächtige mit einem Messer bedroht und mit Ästen geschlagen, zudem wurde einem der Geschädigten die Jacke vom Körper gerissen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren