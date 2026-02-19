Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Pfefferspray verletzt

Erfurt (ots)

Gestern Abend (18.02.2026) kam es auf dem Erfurter Anger zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 21:30 Uhr gerieten zwei Frauen aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. In der weiteren Folge sprühte eine 15-jährige Jugendliche ihrer 18-jährigen Kontrahentin Pfefferspray ins. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt. Polizisten fanden das Pfefferspray in einem Mülleimer im Nahbereich und beschlagnahmten es. Die 15-Jährige wurde im Anschluss einem Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (SO)

