Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gescheiterter Einbruchsversuch im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda scheiterten Einbrecher in den vergangenen Tagen. Im Tatzeitraum von Montag (16.02.2026) 19:00 Uhr bis Dienstag (17.02.2026) 09:00 Uhr versuchten Unbekannte in Weißensee vergeblich in eine Postfiliale und einen Waschsalon in der Straße Langer Damm einzubrechen. Sie verursachten bei ihrem Einbruchsversuch einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und ohne Beute vom Tatort. Ob sie bei ihrer Tat gestört wurden ist nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch ein. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell