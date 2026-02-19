Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Gescheiterter Einbruchsversuch im Landkreis Sömmerda
Landkreis Sömmerda (ots)
Im Landkreis Sömmerda scheiterten Einbrecher in den vergangenen Tagen. Im Tatzeitraum von Montag (16.02.2026) 19:00 Uhr bis Dienstag (17.02.2026) 09:00 Uhr versuchten Unbekannte in Weißensee vergeblich in eine Postfiliale und einen Waschsalon in der Straße Langer Damm einzubrechen. Sie verursachten bei ihrem Einbruchsversuch einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und ohne Beute vom Tatort. Ob sie bei ihrer Tat gestört wurden ist nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch ein. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell