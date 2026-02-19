PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gescheiterter Einbruchsversuch im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda scheiterten Einbrecher in den vergangenen Tagen. Im Tatzeitraum von Montag (16.02.2026) 19:00 Uhr bis Dienstag (17.02.2026) 09:00 Uhr versuchten Unbekannte in Weißensee vergeblich in eine Postfiliale und einen Waschsalon in der Straße Langer Damm einzubrechen. Sie verursachten bei ihrem Einbruchsversuch einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und ohne Beute vom Tatort. Ob sie bei ihrer Tat gestört wurden ist nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 11:23

    LPI-EF: Ladendieb mit Messer erwischt

    Erfurt (ots) - Gestern (18.02.2026) wurde ein Ladendieb in der Erfurter Innenstadt auf frischer Tat erwischt. Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Schlösserstraße alarmierten gegen 09:45 Uhr die Polizei. Ein 29-jähriger Mann stahl zunächst ein hochwertiges Parfum im Wert von mehr als 250 Euro und verstaute es in einem Beutel. Ein Mitarbeiter beobachtete die Tat und sprach den Dieb an. Bei der anschließenden ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:03

    LPI-EF: Raub führt zu Festnahmen

    Erfurt (ots) - Mittwochnachmittag (18.02.2026) kam es gegen 14:00 Uhr in Erfurt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Gruppierungen im Bereich des Erfurter Stadtparks in Streit. In der weiteren Folge kam es zu körperlichen Übergriffen auf zwei 21-jährige Männer. Diese wurden durch vier Tatverdächtige mit einem Messer bedroht und mit Ästen geschlagen, zudem wurde einem der Geschädigten die Jacke vom Körper gerissen. Die ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 07:10

    LPI-EF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag (18.02.2026) wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Der 25-Jährige war gegen 13:45 Uhr mit seinem BMW auf der Stotternheimer Straße unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Bergrat-Voigt-Straße an einer roten Ampel halten musste. Nach ersten Erkenntnissen übersah dies ein hinter ihm fahrender 50-jähriger Renault-Fahrer und es kam zur Kollision der beiden Autos. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren