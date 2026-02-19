PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Raub führt zu Festnahmen

Erfurt (ots)

Mittwochnachmittag (18.02.2026) kam es gegen 14:00 Uhr in Erfurt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Gruppierungen im Bereich des Erfurter Stadtparks in Streit. In der weiteren Folge kam es zu körperlichen Übergriffen auf zwei 21-jährige Männer. Diese wurden durch vier Tatverdächtige mit einem Messer bedroht und mit Ästen geschlagen, zudem wurde einem der Geschädigten die Jacke vom Körper gerissen. Die beiden Geschädigten flüchteten in Richtung des Erfurter Hauptbahnhofes. Dort wurde eine Streife der Bundespolizei auf sie aufmerksam. Die vier Tatverdächtigen flüchteten daraufhin, konnten jedoch im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch Beamte der Bundespolizei gestellt werden. Die beiden 20- und 25-jährigen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei beiden Männern jeweils ein Messer und stellten diese sicher. Die Tatverdächtigen wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht, eine Haftvorführung ist für den heutigen Tag vorgesehen. Die gestohlene Jacke wurde im Rahmen der Tatortarbeit aufgefunden. Aus dieser war zuvor eine Geldbörse entnommen worden. Die beiden 21-jährigen Geschädigten wurden bei der Tat verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei ermittelt u. a. wegen schweren Raubes. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 07:10

    LPI-EF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag (18.02.2026) wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Der 25-Jährige war gegen 13:45 Uhr mit seinem BMW auf der Stotternheimer Straße unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Bergrat-Voigt-Straße an einer roten Ampel halten musste. Nach ersten Erkenntnissen übersah dies ein hinter ihm fahrender 50-jähriger Renault-Fahrer und es kam zur Kollision der beiden Autos. ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 07:05

    LPI-EF: Dieseldiebstahl aus Kran

    Erfurt (ots) - Dienstagnacht (17.02.2026) verschafften sich Unbekannte Zutritt auf ein Firmengelände im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen. Die Täter entwendeten circa 300 Liter Diesel aus dem Tank eines Krans in der Salinenstraße. Einen Sachschaden verursachten die Unbekannten dabei nicht. Der Wert des gestohlenen Treibstoffs wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. (SO) Rückfragen ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:35

    LPI-EF: Historisches Militärfahrzeug gestohlen - Zeugenaufruf

    Landkreis Sömmerda (ots) - Unter anderem auf ein historisches Militärfahrzeug hatten es Diebe im Landkreis Sömmerda abgesehen. Wie der Polizei am Dienstag (17.02.2026) mitgeteilt wurde, brachen Unbekannte in den vergangenen Monaten in eine Halle in Gebesee ein. Dort entwendeten sie ein ukrainisches Motorrad "Dnepr K750" mit Beiwagen und rotem 07er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren