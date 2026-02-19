Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Raub führt zu Festnahmen

Erfurt (ots)

Mittwochnachmittag (18.02.2026) kam es gegen 14:00 Uhr in Erfurt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Gruppierungen im Bereich des Erfurter Stadtparks in Streit. In der weiteren Folge kam es zu körperlichen Übergriffen auf zwei 21-jährige Männer. Diese wurden durch vier Tatverdächtige mit einem Messer bedroht und mit Ästen geschlagen, zudem wurde einem der Geschädigten die Jacke vom Körper gerissen. Die beiden Geschädigten flüchteten in Richtung des Erfurter Hauptbahnhofes. Dort wurde eine Streife der Bundespolizei auf sie aufmerksam. Die vier Tatverdächtigen flüchteten daraufhin, konnten jedoch im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch Beamte der Bundespolizei gestellt werden. Die beiden 20- und 25-jährigen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei beiden Männern jeweils ein Messer und stellten diese sicher. Die Tatverdächtigen wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht, eine Haftvorführung ist für den heutigen Tag vorgesehen. Die gestohlene Jacke wurde im Rahmen der Tatortarbeit aufgefunden. Aus dieser war zuvor eine Geldbörse entnommen worden. Die beiden 21-jährigen Geschädigten wurden bei der Tat verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei ermittelt u. a. wegen schweren Raubes. (SO)

