Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Historisches Militärfahrzeug gestohlen - Zeugenaufruf

Landkreis Sömmerda (ots)

Unter anderem auf ein historisches Militärfahrzeug hatten es Diebe im Landkreis Sömmerda abgesehen. Wie der Polizei am Dienstag (17.02.2026) mitgeteilt wurde, brachen Unbekannte in den vergangenen Monaten in eine Halle in Gebesee ein. Dort entwendeten sie ein ukrainisches Motorrad "Dnepr K750" mit Beiwagen und rotem 07er Oldtimerkennzeichen aus dem Zulassungsbereich Sömmerda sowie einen etwa 200 kg schweren Amboss im Gesamtwert von circa 6.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum von September 2025 bis gestern im Bereich Gebesee verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben bzw. denen in den letzten Tagen oder Wochen ein derartiges Motorradgespann zum Kauf angeboten wurde. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0041388 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

