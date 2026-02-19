PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag (18.02.2026) wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Der 25-Jährige war gegen 13:45 Uhr mit seinem BMW auf der Stotternheimer Straße unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Bergrat-Voigt-Straße an einer roten Ampel halten musste. Nach ersten Erkenntnissen übersah dies ein hinter ihm fahrender 50-jähriger Renault-Fahrer und es kam zur Kollision der beiden Autos. Der 25-Jährige wurde durch einen Rettungswagen verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Gegen den Renault-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 07:05

    LPI-EF: Dieseldiebstahl aus Kran

    Erfurt (ots) - Dienstagnacht (17.02.2026) verschafften sich Unbekannte Zutritt auf ein Firmengelände im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen. Die Täter entwendeten circa 300 Liter Diesel aus dem Tank eines Krans in der Salinenstraße. Einen Sachschaden verursachten die Unbekannten dabei nicht. Der Wert des gestohlenen Treibstoffs wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. (SO) Rückfragen ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:35

    LPI-EF: Historisches Militärfahrzeug gestohlen - Zeugenaufruf

    Landkreis Sömmerda (ots) - Unter anderem auf ein historisches Militärfahrzeug hatten es Diebe im Landkreis Sömmerda abgesehen. Wie der Polizei am Dienstag (17.02.2026) mitgeteilt wurde, brachen Unbekannte in den vergangenen Monaten in eine Halle in Gebesee ein. Dort entwendeten sie ein ukrainisches Motorrad "Dnepr K750" mit Beiwagen und rotem 07er ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:35

    LPI-EF: Berauschten Autofahrer erwischt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Einen berauschten Citroen-Fahrer zogen Polizeibeamte gestern Abend (17.02.2026) im Landkreis Sömmerda aus dem Verkehr. Gegen 23:50 Uhr wurde eine Streifenbesatzung im Bereich der Autobahnanschlussstelle Leubingen/Kölleda auf den 20-Jährigen aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs gewesen war. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren