Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag (18.02.2026) wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Der 25-Jährige war gegen 13:45 Uhr mit seinem BMW auf der Stotternheimer Straße unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Bergrat-Voigt-Straße an einer roten Ampel halten musste. Nach ersten Erkenntnissen übersah dies ein hinter ihm fahrender 50-jähriger Renault-Fahrer und es kam zur Kollision der beiden Autos. Der 25-Jährige wurde durch einen Rettungswagen verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Gegen den Renault-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

