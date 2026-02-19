Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Dieseldiebstahl aus Kran
Erfurt (ots)
Dienstagnacht (17.02.2026) verschafften sich Unbekannte Zutritt auf ein Firmengelände im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen. Die Täter entwendeten circa 300 Liter Diesel aus dem Tank eines Krans in der Salinenstraße. Einen Sachschaden verursachten die Unbekannten dabei nicht. Der Wert des gestohlenen Treibstoffs wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. (SO)
