Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Fahrzeuge im Erfurter Stadtgebiet aufgebrochen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Erfurter Stadtgebiet zu mehreren Aufbrüchen von Fahrzeugen. Betroffen waren u. a. die Baumerstraße, die Zittauer Straße, die Magdeburger Allee sowie die Warschauer Straße. Unbekannte schlugen überwiegend die Beifahrerscheiben der abgestellten Fahrzeuge ein und durchsuchten die Innenräume. In den meisten Fällen wurden lediglich kleinere Gegenstände wie Getränkedosen oder elektronische Geräte entwendet. Deutlich gravierender fiel ein Aufbruch in der Magdeburger Allee aus. Dort stahlen die Täter aus einem Renault mehrere hochwertige Werkzeuge der Marken Makita und Bosch im Gesamtwert von knapp 5.000 Euro. Zusätzlich entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. In drei weiteren Fällen blieb es bei Versuchen, bei denen zwar Scheiben beschädigt, jedoch keine Gegenstände entwendet wurden. Die Polizei sicherte in allen Fällen Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass ein Auto kein Tresor ist. Lassen Sie daher keine Wertgegenstände, Dokumente oder technischen Geräte im Fahrzeug zurück, auch nicht für kurze Zeit. Schon vermeintlich unbedeutende Gegenstände können Täter anlocken. Beachten Sie zudem, dass Diebe häufig nur wenige Sekunden benötigen, um in ein Fahrzeug einzudringen. Nehmen Sie Ihre Wertsachen daher stets mit und verwahren Sie diese sicher. (DS)

