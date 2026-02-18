PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschten Autofahrer erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Einen berauschten Citroen-Fahrer zogen Polizeibeamte gestern Abend (17.02.2026) im Landkreis Sömmerda aus dem Verkehr. Gegen 23:50 Uhr wurde eine Streifenbesatzung im Bereich der Autobahnanschlussstelle Leubingen/Kölleda auf den 20-Jährigen aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs gewesen war. Damit war die Fahrt für ihn beendet. In einem Krankenhaus musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 13:30

    LPI-EF: Mehrere Fahrzeuge im Erfurter Stadtgebiet aufgebrochen

    Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Erfurter Stadtgebiet zu mehreren Aufbrüchen von Fahrzeugen. Betroffen waren u. a. die Baumerstraße, die Zittauer Straße, die Magdeburger Allee sowie die Warschauer Straße. Unbekannte schlugen überwiegend die Beifahrerscheiben der abgestellten Fahrzeuge ein und durchsuchten die Innenräume. In den meisten Fällen wurden lediglich kleinere Gegenstände wie ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:28

    LPI-EF: Straßenbahn kollidiert mit Fußgängerin auf dem Erfurter Anger

    Erfurt (ots) - Gestern Vormittag (17.02.2026) wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall mit einer Straßenbahn verletzt. Nach ersten Erkenntnissen überquerte die 67-Jährige um 09:20 Uhr auf dem Erfurter Anger die Straßenbahngleise. Dabei übersah die Frau vermutlich eine herannahende Straßenbahn. Der Fahrer konnte seine Tram trotz sofort eingeleiteter Notbremsung ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:26

    LPI-EF: Einbruch in Schnellimbiss im Erfurter Norden

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag kam es im Erfurter Norden zu einem Einbruch in einen Schnellimbiss. Unbekannte beschädigten ein frei zugängliches Fenster und zerstörten dabei eine Scheibe. Anschließend gelangten sie in den Verkaufsraum des Schnellimbisses. Dort entwendeten sie aus einer unverschlossenen Kasse sowie aus einem Regal Bargeld und mehrere Energydrinks im Gesamtwert von knapp 30 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren