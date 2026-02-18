Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschten Autofahrer erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Einen berauschten Citroen-Fahrer zogen Polizeibeamte gestern Abend (17.02.2026) im Landkreis Sömmerda aus dem Verkehr. Gegen 23:50 Uhr wurde eine Streifenbesatzung im Bereich der Autobahnanschlussstelle Leubingen/Kölleda auf den 20-Jährigen aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs gewesen war. Damit war die Fahrt für ihn beendet. In einem Krankenhaus musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot eingeleitet. (DS)

