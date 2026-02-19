Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb mit Messer erwischt

Erfurt (ots)

Gestern (18.02.2026) wurde ein Ladendieb in der Erfurter Innenstadt auf frischer Tat erwischt. Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Schlösserstraße alarmierten gegen 09:45 Uhr die Polizei. Ein 29-jähriger Mann stahl zunächst ein hochwertiges Parfum im Wert von mehr als 250 Euro und verstaute es in einem Beutel. Ein Mitarbeiter beobachtete die Tat und sprach den Dieb an. Bei der anschließenden Kontrolle des Beutels wurde ein Messer aufgefunden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Ladendiebstahls mit Waffe aufgenommen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell