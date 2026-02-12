Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Täter flüchten nach Diebstahl in Elektronikgeschäft - Zeugen gesucht

Xanten (ots)

Am Mittwoch (11.02.2026) betraten gegen 14:45 Uhr zwei männliche unbekannte Personen ein Elektronikgeschäft auf der Straße Im Niederbruch.

In einem unbeobachteten Moment lösten die jungen Männer gewaltsam vier Mobiltelefone aus deren Halterung und flüchteten aus dem Geschäft in unbekannte Richtung.

Einer der Täter war ca. 190 cm groß, hatte dunkle Haare und trug eine dunkle Jacke und eine helle Hose. Der andere Täter war ca. 175 cm groß, hatte ebenfalls dunkle Haare und war von kräftiger Statur. Er war bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose.

Es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260211-1600

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell