Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Physiotheapiepraxis

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen kam es zu einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Erfurt. Im Tatzeitraum von Dienstag (17.02.2026) 18:00 Uhr bis Mittwoch (18.02.2026) 07:25 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Objekt in der Geschwister-Scholl-Straße. In der weiteren Folge brachen die Diebe mit Gewalt in eine Physiotherapiepraxis ein und stahlen u. a. eine unbekannte Summe Bargeld und USB-Sticks. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

