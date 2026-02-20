PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen (20.02.2026) wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda verletzt. Eine 28-jährige Skoda-Fahrerin war gegen 07:15 Uhr auf dem Stadtring unterwegs gewesen und beabsichtigte in die Kölledaer Straße abzubiegen. Eine 53-jährige Radfahrerin passierte zeitgleich den Fußgängerüberweg. In der weiteren Folge wich die 28-Jährige der Radfahrerin aus, diese verlor dennoch das Gleichgewicht und kam zu Fall. Die 53-Jährige verletzte sich bei dem Sturz, ein Sachschaden ist nicht entstanden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
  • 20.02.2026 – 06:55

    LPI-EF: Einbruch in Physiotheapiepraxis

    Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen kam es zu einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Erfurt. Im Tatzeitraum von Dienstag (17.02.2026) 18:00 Uhr bis Mittwoch (18.02.2026) 07:25 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Objekt in der Geschwister-Scholl-Straße. In der weiteren Folge brachen die Diebe mit Gewalt in eine Physiotherapiepraxis ein und stahlen u. a. eine unbekannte Summe Bargeld ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:51

    LPI-EF: Mit Pfefferspray verletzt

    Erfurt (ots) - Gestern Abend (18.02.2026) kam es auf dem Erfurter Anger zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 21:30 Uhr gerieten zwei Frauen aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. In der weiteren Folge sprühte eine 15-jährige Jugendliche ihrer 18-jährigen Kontrahentin Pfefferspray ins. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt. Polizisten fanden das Pfefferspray in einem Mülleimer im Nahbereich und beschlagnahmten es. Die 15-Jährige wurde im Anschluss einem ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:33

    LPI-EF: Gescheiterter Einbruchsversuch im Landkreis Sömmerda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda scheiterten Einbrecher in den vergangenen Tagen. Im Tatzeitraum von Montag (16.02.2026) 19:00 Uhr bis Dienstag (17.02.2026) 09:00 Uhr versuchten Unbekannte in Weißensee vergeblich in eine Postfiliale und einen Waschsalon in der Straße Langer Damm einzubrechen. Sie verursachten bei ihrem Einbruchsversuch einen ...

    mehr
