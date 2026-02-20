Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen (20.02.2026) wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda verletzt. Eine 28-jährige Skoda-Fahrerin war gegen 07:15 Uhr auf dem Stadtring unterwegs gewesen und beabsichtigte in die Kölledaer Straße abzubiegen. Eine 53-jährige Radfahrerin passierte zeitgleich den Fußgängerüberweg. In der weiteren Folge wich die 28-Jährige der Radfahrerin aus, diese verlor dennoch das Gleichgewicht und kam zu Fall. Die 53-Jährige verletzte sich bei dem Sturz, ein Sachschaden ist nicht entstanden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

