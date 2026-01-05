Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 70-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 02.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6189130

Die am 02.01.2026 als vermisst gemeldete 70-Jährige meldete sich aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung selbstständig bei der Polizei. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher eingestellt.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

