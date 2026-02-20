Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei erwischt zahlreiche Temposünder in Erfurt

Erfurt (ots)

Heute (20.02.2026) führten Beamte der technischen Verkehrsüberwachung der Erfurter Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle in Erfurt durch. Innerhalb von knapp sechs Stunden passierten circa 3.000 Fahrzeuge die Messstelle in der Hannoverschen Straße. Dabei überschritten 315 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Trauriger Spitzenreiter war ein Opel-Fahrer aus dem Zulassungsbereich der Landeshauptstadt. Der Autofahrer wurde mit 144 km/h gemessen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Ein VW-Fahrer überschritt mit 93 km/h nicht nur die zulässige Höchstgeschwindigkeit, sondern bediente während der Fahrt sein Mobiltelefon. Ihn erwartet neben einem Bußgeld von über 100 Euro zudem ein Punkt in Flensburg. (SO)

