Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann wird mit Glasflasche verletzt

Erfurt (ots)

Donnerstagabend (19.02.2026) eskalierte ein Streit im Erfurter Stadtteil Roter Berg. Gegen 22:30 Uhr kam es im Julius-Leber-Ring zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei 27- und 45-jährigen Nachbarn. In der weiteren Folge schlug der 45-Jährige seinem Kontrahenten mit einer Glasflasche gegen die Stirn und flüchtete anschließend vom Tatort. Der 27-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 45-jährige Tatverdächtige konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Gegen ihn wird nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (SO)

