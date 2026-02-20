PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann wird mit Glasflasche verletzt

Erfurt (ots)

Donnerstagabend (19.02.2026) eskalierte ein Streit im Erfurter Stadtteil Roter Berg. Gegen 22:30 Uhr kam es im Julius-Leber-Ring zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei 27- und 45-jährigen Nachbarn. In der weiteren Folge schlug der 45-Jährige seinem Kontrahenten mit einer Glasflasche gegen die Stirn und flüchtete anschließend vom Tatort. Der 27-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 45-jährige Tatverdächtige konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Gegen ihn wird nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 11:42

    LPI-EF: Zwei berauschte E-Scooter-Fahrer

    Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Abend (19.02.2026) erwischten Polizisten in Sömmerda zwei berauschte E-Scooter-Fahrer. Die beiden 18- und 20-jährigen Männer waren gegen 22:00Uhr auf der Weißenseer Straße unterwegs gewesen, als sie durch Polizisten gestoppt wurden. Drogenvortests ergaben bei beiden Männern ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Die Weiterfahrt war für die beiden somit beendet, ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:34

    LPI-EF: Radfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

    Landkreis Sömmerda (ots) - Heute Morgen (20.02.2026) wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda verletzt. Eine 28-jährige Skoda-Fahrerin war gegen 07:15 Uhr auf dem Stadtring unterwegs gewesen und beabsichtigte in die Kölledaer Straße abzubiegen. Eine 53-jährige Radfahrerin passierte zeitgleich den Fußgängerüberweg. In der weiteren Folge wich die 28-Jährige der Radfahrerin aus, diese verlor ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 06:55

    LPI-EF: Einbruch in Physiotheapiepraxis

    Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen kam es zu einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Erfurt. Im Tatzeitraum von Dienstag (17.02.2026) 18:00 Uhr bis Mittwoch (18.02.2026) 07:25 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Objekt in der Geschwister-Scholl-Straße. In der weiteren Folge brachen die Diebe mit Gewalt in eine Physiotherapiepraxis ein und stahlen u. a. eine unbekannte Summe Bargeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren