Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mann wird mit Glasflasche verletzt
Erfurt (ots)
Donnerstagabend (19.02.2026) eskalierte ein Streit im Erfurter Stadtteil Roter Berg. Gegen 22:30 Uhr kam es im Julius-Leber-Ring zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei 27- und 45-jährigen Nachbarn. In der weiteren Folge schlug der 45-Jährige seinem Kontrahenten mit einer Glasflasche gegen die Stirn und flüchtete anschließend vom Tatort. Der 27-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 45-jährige Tatverdächtige konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Gegen ihn wird nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell