Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermeintliche Notsituation endet im Gefängnis

Erfurt (ots)

Am Freitagabend den 20.02.2026, gegen 22:30 Uhr kamen Beamte des Inspektionsdienstes Nord im Erfurter Stadtteil Moskauer Platz zum Einsatz. Eine 27-Jährige teilte über den Polizeinotruf mit, dass sie gegen ihren Willen bei ihrem Freund festgehalten werde. Nachdem eine Streife das Treppenhaus betrat, war die Frau alles andere als eingeschlossen, sondern lief den Beamten aufgeregt entgegen. Zu einer Straftat kam es während des Beziehungsstreits nicht. Bei der Kontrolle der Erfurterin wurde jedoch bekannt, dass sie per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Erfurt gesucht wird. Die Dame wurde in die Justizvollzugsanstalt Suhl Goldlauter überstellt und muss nun ihre Haftstrafe verbüßen. (PH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell