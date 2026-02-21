PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nächtliches Kräftemessen auf der Weimarischen Straße

Erfurt (ots)

Am Freitag, dem 20.02.2026, gegen 21:30 Uhr, wurde der Polizei durch einen Zeugen ein mutmaßliches verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Erfurt gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen standen zwei Fahrzeuge in der Weimarischen Straße stadteinwärts zunächst nebeneinander und beschleunigten beim Anfahren stark. Über eine Strecke von etwa 700 Metern fuhren beide Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und reizten dabei offenbar die Leistungsfähigkeit ihrer Fahrzeuge aus. Erst durch vorausfahrende beziehungsweise andere Verkehrsteilnehmer wurden die Fahrer in ihrem Fahrverhalten gebremst, woraufhin das Rennen eigenständig beendet wurde.

Bei den beteiligten Fahrzeugen soll es sich um einen schwarzen Porsche sowie um einen Mercedes Pkw in der Farbe grau gehandelt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten der beiden Fahrzeuge oder zu den bislang unbekannten Fahrzeugführern machen können oder durch die Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (FH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

