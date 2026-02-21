Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dunkle Jahreszeit lockt Garten-Einbrecher - Mehrere Parzellen in der Brühler Vorstadt betroffen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in der Brühler Vorstadt zu mehreren Einbrüchen in Kleingartenanlagen. Bislang wurden der Polizei insgesamt sechs betroffene Gartenparzellen gemeldet.

In zwei Fällen gelang es den bislang unbekannten Tätern, in die Gärten einzudringen und Beutegut zu entwenden. Hierbei wurden unter anderem Elektrowerkzeuge sowie eine Schubkarre gestohlen. In vier weiteren Fällen blieb es beim Versuch.

An allen Parzellen entstand Sachschaden, der nach ersten Schätzungen jeweils im Bereich von etwa 200 bis 300 Euro liegt. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat in allen Fällen Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kleingartenanlagen in der Brühler Vorstadt wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

