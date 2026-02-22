Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fehlbedienung führt zu hohem Sachschaden

Erfurt (ots)

Am Freitag, 20.02.2026, gegen 13:30 Uhr kam es in der Erfurter Löbervorstadt zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall. Ein 84jähriger Mercedesfahrer wollte auf einem Innenhof rückwärts in eine quer zur Fahrbahn liegende Parklücke einfahren. Hierbei verwechselte er vermutlich Gas- mit Bremspedal, beschleunigte massiv, kollidierte seitlich mit einer Hauswand und anschließend mit einem neben seiner Parklücke stehenden Audi-SUV. Dieses wurde am Heck getroffen und massiv beschädigt. Die Wucht des Aufpralls schob das SUV gegen einen weiteren daneben stehenden Audi, welcher ebenfalls einen Karosserieschaden erlitt. Durch den Vorgang wurden alle drei Fahrzeuge stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf 52.500 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (MF)

