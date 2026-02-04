PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall und Fahren ohne Fahrerlaubnis (0029696/2026)

Greiz (ots)

Wolfsgefährt. Am Montagabend, gegen 18:20 Uhr, kam es auf der B92 bei Wolfsgefärth zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße aus Richtung Weida kommend in Richtung Gera. Kurz vor Wolfsgefärth kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte im Straßengraben. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

