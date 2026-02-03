LPI-G: (G) Trunkenheitsfahrt auf dem Stadtring (0028477/2026)
Gera (ots)
Gera. Am 02.02.2026 gegen 18:41 Uhr wurde ein 39-jähriger Audi-Fahrer auf dem Stadtring Süd-Ost einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Die Fahrt war damit beendet, der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell