PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Trunkenheitsfahrt auf dem Stadtring (0028477/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 02.02.2026 gegen 18:41 Uhr wurde ein 39-jähriger Audi-Fahrer auf dem Stadtring Süd-Ost einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Die Fahrt war damit beendet, der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 08:37

    LPI-G: (LK GRZ) Sachbeschädigung auf Feld - Quad hinterlässt deutliche Spuren (0027691/2026)

    Greiz (ots) - Weißendorf. Bereits am Freitagabend, den 30.01.2026, gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Fahrer mit seinem Quad mehrere Felder zwischen Dörtendorf und Weißendorf. Dabei legte er durch ausgedehnte Kurvenfahrten mehrere Kilometer zurück - leider nicht auf einer Rennstrecke, sondern auf bereits eingesätem Ackerland. Es entstanden tiefe ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 08:34

    LPI-G: (LK ABG) Sachbeschädigung durch Graffiti

    Altenburg (ots) - Altenburg. In der Zeit vom 29.01.2026 bis zum 30.01.2026, 13:00 Uhr, wurde die Hauswand des Friedrich-Gymnasiums in der Runkwitzstraße mit lila Sprühfarbe verunstaltet. Unbekannte Täter brachten ein etwa 200 x 70 cm großes Graffiti mit dem Schriftzug "X 161 Antifa" an. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens vierstellig geschätzt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 08:01

    LPI-G: (LK GRZ) Fahrlässige Brandstiftung (0027473/2026)

    Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Samstagabend, den 01.02.2026, kam es im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr in der Kirchgasse in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf zu einem Brandgeschehen in einem Gästehaus. Ein 15-Jähriger entzündete ordnungsgemäß ein Feuer in einem Kaminofen. Auf dem Ofen befand sich jedoch ein Ventilator mit Kunststoffgehäuse, welches durch die Hitzeeinwirkung schmolz und sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren