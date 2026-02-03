Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Tätliche Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung - die Polizei sucht Zeugen (0023204/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 27.01.2026 gegen 16:10 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in der Kauerndorfer Allee zu einem unschönen Vorfall, der die Polizei beschäftigt. Ein Mann hielt sich im Markt auf und spuckte wiederholt auf den Boden. Als er von einem Mitarbeiter darauf angesprochen wurde, spuckte er diesem gezielt ins Gesicht. In der Folge wurde der Mann aufgefordert, den Markt zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach. Erst durch das Hinzuziehen eines zweiten Mitarbeiters konnte der Täter aus dem Markt begleitet werden. Vor dem Markt machte er sodann eine bedrohliche Geste in Richtung der Mitarbeiter, wodurch diese sich in ihrer körperlichen Unversehrtheit bedroht fühlten. Anschließend entfernte sich der Mann vom Tatort. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er durch die Polizei gestellt werden. Die Polizei Altenburger Land bittet nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich in der Dienststelle über Telefon 03447 471-0 zu melden. (DL)

