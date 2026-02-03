PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Tätliche Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung - die Polizei sucht Zeugen (0023204/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 27.01.2026 gegen 16:10 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in der Kauerndorfer Allee zu einem unschönen Vorfall, der die Polizei beschäftigt. Ein Mann hielt sich im Markt auf und spuckte wiederholt auf den Boden. Als er von einem Mitarbeiter darauf angesprochen wurde, spuckte er diesem gezielt ins Gesicht. In der Folge wurde der Mann aufgefordert, den Markt zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach. Erst durch das Hinzuziehen eines zweiten Mitarbeiters konnte der Täter aus dem Markt begleitet werden. Vor dem Markt machte er sodann eine bedrohliche Geste in Richtung der Mitarbeiter, wodurch diese sich in ihrer körperlichen Unversehrtheit bedroht fühlten. Anschließend entfernte sich der Mann vom Tatort. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er durch die Polizei gestellt werden. Die Polizei Altenburger Land bittet nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich in der Dienststelle über Telefon 03447 471-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 08:39

    LPI-G: (G) Trunkenheitsfahrt auf dem Stadtring (0028477/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am 02.02.2026 gegen 18:41 Uhr wurde ein 39-jähriger Audi-Fahrer auf dem Stadtring Süd-Ost einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Die Fahrt war damit beendet, der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (DL) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 08:37

    LPI-G: (LK GRZ) Sachbeschädigung auf Feld - Quad hinterlässt deutliche Spuren (0027691/2026)

    Greiz (ots) - Weißendorf. Bereits am Freitagabend, den 30.01.2026, gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Fahrer mit seinem Quad mehrere Felder zwischen Dörtendorf und Weißendorf. Dabei legte er durch ausgedehnte Kurvenfahrten mehrere Kilometer zurück - leider nicht auf einer Rennstrecke, sondern auf bereits eingesätem Ackerland. Es entstanden tiefe ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 08:34

    LPI-G: (LK ABG) Sachbeschädigung durch Graffiti

    Altenburg (ots) - Altenburg. In der Zeit vom 29.01.2026 bis zum 30.01.2026, 13:00 Uhr, wurde die Hauswand des Friedrich-Gymnasiums in der Runkwitzstraße mit lila Sprühfarbe verunstaltet. Unbekannte Täter brachten ein etwa 200 x 70 cm großes Graffiti mit dem Schriftzug "X 161 Antifa" an. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens vierstellig geschätzt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren