Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Sachbeschädigung auf Feld - Quad hinterlässt deutliche Spuren (0027691/2026)

Greiz (ots)

Weißendorf. Bereits am Freitagabend, den 30.01.2026, gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Fahrer mit seinem Quad mehrere Felder zwischen Dörtendorf und Weißendorf. Dabei legte er durch ausgedehnte Kurvenfahrten mehrere Kilometer zurück - leider nicht auf einer Rennstrecke, sondern auf bereits eingesätem Ackerland. Es entstanden tiefe Reifenspuren, der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, zudem ist mit Ernteausfällen zu rechnen. Die Reifenspuren im Schnee führten schließlich direkt zum Verursacher. Eine polizeiliche Anzeigenaufnahme und weitere Maßnahmen folgten. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell