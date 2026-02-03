PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Sachbeschädigung auf Feld - Quad hinterlässt deutliche Spuren (0027691/2026)

Greiz (ots)

Weißendorf. Bereits am Freitagabend, den 30.01.2026, gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Fahrer mit seinem Quad mehrere Felder zwischen Dörtendorf und Weißendorf. Dabei legte er durch ausgedehnte Kurvenfahrten mehrere Kilometer zurück - leider nicht auf einer Rennstrecke, sondern auf bereits eingesätem Ackerland. Es entstanden tiefe Reifenspuren, der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, zudem ist mit Ernteausfällen zu rechnen. Die Reifenspuren im Schnee führten schließlich direkt zum Verursacher. Eine polizeiliche Anzeigenaufnahme und weitere Maßnahmen folgten. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 08:34

    LPI-G: (LK ABG) Sachbeschädigung durch Graffiti

    Altenburg (ots) - Altenburg. In der Zeit vom 29.01.2026 bis zum 30.01.2026, 13:00 Uhr, wurde die Hauswand des Friedrich-Gymnasiums in der Runkwitzstraße mit lila Sprühfarbe verunstaltet. Unbekannte Täter brachten ein etwa 200 x 70 cm großes Graffiti mit dem Schriftzug "X 161 Antifa" an. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens vierstellig geschätzt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 08:01

    LPI-G: (LK GRZ) Fahrlässige Brandstiftung (0027473/2026)

    Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Samstagabend, den 01.02.2026, kam es im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr in der Kirchgasse in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf zu einem Brandgeschehen in einem Gästehaus. Ein 15-Jähriger entzündete ordnungsgemäß ein Feuer in einem Kaminofen. Auf dem Ofen befand sich jedoch ein Ventilator mit Kunststoffgehäuse, welches durch die Hitzeeinwirkung schmolz und sich ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 07:58

    LPI-G: (LK GRZ) Kleinkraftrad entwendet (0027391/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Im Zeitraum vom 30.01.2026, 16:00 Uhr, bis zum 01.02.2026, 19:15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad von einem öffentlichen Parkplatz in der Unteren Neustadt in Zeulenroda-Triebes. Das Fahrzeug, eine Simson Schwalbe, war mittels Lenkrad- und Kettenschloss gesichert. Dennoch wurde das Kleinkraftrad samt Versicherungskennzeichen und Kettenschloss entwendet. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren