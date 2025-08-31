PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines E-Scooters

Schmalkladen (ots)

Am Samstag, 30.08.2025, wurde in den frühen Nachmittagsstunden ein dunkelfarbiger E-Scooter in der Straße Am Bad in Schmalkalden, vor einem dort ansässigen Baumarkt, entwendet. Der E-Scooter war mittels einem Fahrradschloss gegen Wegnahme gesichert.

Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0226244/2025 entgegen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

  • 31.08.2025 – 10:03

    LPI-SHL: Betrunken auf dem Fahrrad

    Bad Salzungen (ots) - Am 31.08.2025 gegen 02:25 Uhr wurde in Bad Salzungen am Stadion ein Radfahrer, welcher seine Mitfahrerin ebenfalls auf dem Rad transportierte, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde bei dem 52 jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Folglich wurde eine Blutentnahme angeordnet. Dieser Maßnahme widersetzte sich der Mann. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit ...

  • 31.08.2025 – 09:37

    LPI-SHL: Person mit Drogen festgestellt

    Bad Salzungen (ots) - Durch Polizeibeamte der PI Bad Salzungen wurde am 30.08.2025 gegen 01:20 Uhr in der Bahnhofstraße nahe des Busbahnhofes eine männliche Person einer Kontrolle unterzogen. Der junge Mann führte eine Bauchtasche mit sich, in der sich mehrere Cliptütchen mit Cannabis befanden. Weiterhin führte er 130 Euro Bargelt mit sich. Es wurde ein Ermittlungsverfahen wegen des Verstoßes gegen das ...

