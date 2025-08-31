Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines E-Scooters

Schmalkladen (ots)

Am Samstag, 30.08.2025, wurde in den frühen Nachmittagsstunden ein dunkelfarbiger E-Scooter in der Straße Am Bad in Schmalkalden, vor einem dort ansässigen Baumarkt, entwendet. Der E-Scooter war mittels einem Fahrradschloss gegen Wegnahme gesichert.

Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0226244/2025 entgegen

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell