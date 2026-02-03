LPI-G: (LK ABG) Sachbeschädigung durch Graffiti
Altenburg (ots)
Altenburg. In der Zeit vom 29.01.2026 bis zum 30.01.2026, 13:00 Uhr, wurde die Hauswand des Friedrich-Gymnasiums in der Runkwitzstraße mit lila Sprühfarbe verunstaltet. Unbekannte Täter brachten ein etwa 200 x 70 cm großes Graffiti mit dem Schriftzug "X 161 Antifa" an. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens vierstellig geschätzt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren gesichert und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. (DL)
