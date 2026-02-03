PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Sachbeschädigung durch Graffiti

Altenburg (ots)

Altenburg. In der Zeit vom 29.01.2026 bis zum 30.01.2026, 13:00 Uhr, wurde die Hauswand des Friedrich-Gymnasiums in der Runkwitzstraße mit lila Sprühfarbe verunstaltet. Unbekannte Täter brachten ein etwa 200 x 70 cm großes Graffiti mit dem Schriftzug "X 161 Antifa" an. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens vierstellig geschätzt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren gesichert und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 08:01

    LPI-G: (LK GRZ) Fahrlässige Brandstiftung (0027473/2026)

    Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Samstagabend, den 01.02.2026, kam es im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr in der Kirchgasse in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf zu einem Brandgeschehen in einem Gästehaus. Ein 15-Jähriger entzündete ordnungsgemäß ein Feuer in einem Kaminofen. Auf dem Ofen befand sich jedoch ein Ventilator mit Kunststoffgehäuse, welches durch die Hitzeeinwirkung schmolz und sich ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 07:58

    LPI-G: (LK GRZ) Kleinkraftrad entwendet (0027391/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Im Zeitraum vom 30.01.2026, 16:00 Uhr, bis zum 01.02.2026, 19:15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad von einem öffentlichen Parkplatz in der Unteren Neustadt in Zeulenroda-Triebes. Das Fahrzeug, eine Simson Schwalbe, war mittels Lenkrad- und Kettenschloss gesichert. Dennoch wurde das Kleinkraftrad samt Versicherungskennzeichen und Kettenschloss entwendet. Die ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 07:57

    LPI-G: (LK GRZ) Versuchter schwerer Bandendiebstahl (0026517/2026)

    Greiz (ots) - Bad Köstritz. Am Donnerstagabend, den 30.01.2026, gegen 22:24 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in der Berggasse in Bad Köstritz, einen Pkw widerrechtlich zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen agierten mindestens drei maskierte Personen gemeinschaftlich. Während ein Täter offenbar mit einem elektronischen Gerät hantierte, versuchten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren