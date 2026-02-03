LPI-G: (LK ABG) Sachbeschädigung durch Graffiti

Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Samstagabend, den 01.02.2026, kam es im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr in der Kirchgasse in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf zu einem Brandgeschehen in einem Gästehaus. Ein 15-Jähriger entzündete ordnungsgemäß ein Feuer in einem Kaminofen. Auf dem Ofen befand sich jedoch ein Ventilator mit Kunststoffgehäuse, welches durch die Hitzeeinwirkung schmolz und sich ...

