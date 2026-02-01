Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Widerstand bei Personenkontrolle+++Zigarettenautomat gesprengt+++betrunken und berauscht unterwegs+++Straßenraub+++Baustelle zerstört

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand bei Personenkontrolle,

Wiesbaden, Rheingaustraße, Freitag, 30.01.2026, 15:53 Uhr (mm) Am Freitagmittag leistete ein alkoholisierter 53-jähriger Wiesbadener Widerstand während einer Personenkontrolle. Gegen 15:50 Uhr wurde der alkoholisierte Randalierer in einem Biebricher Supermarkt gemeldet, da er die dort anwesenden Personen belästigte. Bei der folgenden Kontrolle des Mannes, begann dieser die eingesetzten Polizeibeamten zu beleidigen und zu bedrohen. Im Zuge der Festnahme des Störers spuckte, drohte und trat dieser nach den anwesenden Polizeibeamten, wodurch eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde. Sie konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Das Verhalten des 53- jährigen führte im Anschluss zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Er wird sich in einem Strafverfahren für seine Handlungen verantworten müssen.

2. Zigarettenautomat gesprengt,

Wiesbaden, Herrmann-Brill-Straße, Samstag, 31.01.2026, 02:06 Uhr (mm) Drei Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten und entwenden Bargeld sowie Zigaretten. Am Samstag um 02:06 Uhr wird durch Anwohner ein lautes Knallgeräusch und drei unbekannte Täter gemeldet, welche sich am soeben gesprengten Zigarettenautomaten bedienten. Die Täter entwendeten die Geldkassette sowie eine unbekannte Menge an Zigaretten. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt flüchten. Am Zigarettenautomaten entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter 0611/345-0 zu melden.

3. Betrunken und berauscht unterwegs,

Wiesbaden, Platter Straße und Moritzstraße, Samstag, 31.01.2026 04:22 Uhr /04:35 Uhr

(mm) Fast zeitgleich stellten zwei aufmerksame Streifen der Wiesbadener Polizei am Samstag gegen 04:30 Uhr zwei betrunkene bzw. unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Fahrzeugführer fest und unterbanden eine risikoreiche Weiterfahrt. In der Platter Straße wurde zunächst ein mit quietschenden Reifen, sich zügig fortbewegender PKW festgestellt, welcher durch die Streife eingeholt und in einer Seitenstraße der Platter Straße kontrolliert werden konnte. Aufgrund der vorliegenden Verdachtsmomente wurde bei dem 21-jährigen Wiesbadener Fahrzeugführer eine Blutentnahme angeordnet. In der Moritzstraße wurde ein auffälliger Kleinkraftradfahrer festgestellt, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auch hier ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln vor Fahrtantritt, sodass auch dieser zwecks Blutentnahme zum Polizeirevier gebracht wurde. Bei dem 29-jährigen Wiesbadener wurden zudem weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Beide konnten das Polizeirevier ohne Führerschein und Fahrzeugschlüssel im Anschluss wieder verlassen.

4. Straßenraub,

Wiesbaden, Nerostraße, Freitag, 31.01.2026, 07:00 Uhr bis 07:15 Uhr

(pk) Am Freitagmorgen kam es in der Nerostraße, im Bereich zwischen der Saalgasse und der Jawlenskystraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Verlauf der Auseinandersetzung nahm einer der unbekannte Täter den 18-Jährigen in einen Schwitzkasten. Während der Jugendliche festgehalten wurde, entwendete der zweite Täter den Geldbeutel aus der Hosentasche des Opfers. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Nerotal. Einer der Täter soll ca. 19 Jahre alt und ca. 175cm groß gewesen sein und eine schmale Statur gehabt haben. Er soll kurze, schwarze Haare gehabt haben und eine schwarze Jacke getragen haben. Der andere Täter soll ebenfalls 19 Jahre alt gewesen sein, ca. 180cm groß und eine eher kräftigere Statur gehabt haben. Beschrieben worden seien zudem kurze blonde Haare sowie eine helle Hose in Kombination mit einer Jeansjacke. Die Kriminalpolizei Wiesbaden bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0611-345-0 zu melden.

5. Baustelle zerstört,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße 162, Samstag, 31.01.2026, 23:34 Uhr

(eh) Ein Randalierer zerstörte am Samstagmorgen mutwillig eine Baustelle in der Erich-Ollenhauer-Straße in Wiesbaden. Um 23:34 Uhr meldete ein aufmerksamer Fußgänger einen aggressiven Mann, der in der Erich-Ollenhauer-Straße 162 eine Baustelle beschädigte. Die Polizeibeamten konnten den Randalierer vor Ort nicht mehr antreffen. Allerdings lag die komplette Baustellenabsperrung über der Fahrbahn verteilt, sämtliche Bauteile waren zerstört. Da auch Kabel lose auf der Straße lagen, musste die Erich-Ollenhauer-Straße mit Unterstützung der Stadtpolizei in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Nachdem der informierte Notdienst die Baustelle wieder aufgebaut hatte und keine Gefahr mehr für den Personen- und Fahrzeugverkehr bestand, wurde die Sperrung um 04:32 Uhr wieder aufgehoben. Der Verursacher wurde als männlich, ca. 190cm groß, kräftig und mit schwarzer Jacke und grauem Kapuzenpullover bekleidet beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 bei der Polizei Wiesbaden zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell