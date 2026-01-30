Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Vermisstenfahndung+++

Wiesbaden (ots)

(mm) Die um 18:18 Uhr veröffentlichte Vermisstenmeldung wird hiermit zurückgenommen. Die Dame konnte unversehrt angetroffen werden.

Es wird darum gebeten, das veröffentlichte Bildmaterial nicht mehr zu verwenden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell