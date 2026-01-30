Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Vermisstenfahndung+++
Wiesbaden (ots)
(mm) Die um 18:18 Uhr veröffentlichte Vermisstenmeldung wird hiermit zurückgenommen. Die Dame konnte unversehrt angetroffen werden.
Es wird darum gebeten, das veröffentlichte Bildmaterial nicht mehr zu verwenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell