Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Körperverletzung +++durch Reizgas verletzt+++Streit um einen Parkplatz eskaliert+++Einbrüche+++ Gemeinsam Sicheres Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Einfamilienhäuser angegangen,

Wiesbaden, Köpfchenweg, Im Weingarten, Freitag, 16.01.2026, 07:30 Uhr bis 18:50 Uhr (mk) Am Freitag wurden gleich zwei Einfamilienhäuser im Wiesbadener Stadtgebiet von bislang Unbekannten angegangen. An einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Weingarten" im Stadtteil Frauenstein versuchten die Täter zwischen 07:30 und 16:00 Uhr gewaltsam über eine Terassentür ins Innere des Hauses zu gelangen. Da dies misslang ließen sie kurze Zeit später von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei einem Einfamilienhaus im Köpfchenweg in Bierstadt gelangten der oder die Täter zwischen 16:40 und 18:50 Uhr gewaltsam über die Terassentür ins Objekt und entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend konnten sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchten. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 entgegen.

2. Verbale Streitigkeiten enden in Schlägerei Wiesbaden, Wagemannstraße, Samstag, 17.01.2026, 02:20 Uhr (mk) Eine verbale Streitigkeit mündete in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer handfesten Auseinandersetzung. Am frühen Samstagmorgen erhielt die Wiesbadener Polizei die Meldung, dass sich in der Wagemannstraße gerade mehrere Personen geschlagen hätten. Umgehend entsandte Streifen konnten vor Ort drei Geschädigte im Alter von 21, 23 und 27 Jahren feststellen. Nach deren Angaben kam es zwischen ihnen und einer fünfköpfigen Gruppe zu verbalen Streitigkeiten. Im Rahmen dessen soll eine Person aus der Personengruppe den 21-Jährigen und den 23-Jährigen geschlagen haben. Eine weitere Person soll den 27-Jährigen im Bereich der Brust getreten haben. Anschließend entfernte sich die Personengruppe in unbekannte Richtung. Durch die Geschädigten wurden die beiden Täter wie folgt beschrieben. Beide Täter sollen ca. 25 Jahre alt gewesen sein und kurze schwarze Haare gehabt haben. Einer der beiden soll eine hellgraue Jacke mit Fell und der andere eine schwarze Jacke getragen haben. Durch die Geschädigten wurde angegeben, dass beide Täter ein südländisches Erscheinungsbild hatten. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer 0611/345-2140 zu melden.

3. Streit um einen Parkplatz eskaliert,

Wiesbaden, Assmannshäuser Straße, Samstag, 17.01.2026, 16:30 Uhr (jul) Am Samstagnachmittag eskalierte ein Streit zwischen zwei Autofahrern in der Assmanshäuser Straße, wobei in der Folge ein Mann leicht verletzt wurde. Gegen 16:30 Uhr gerieten zwei Pkw-Fahrer im Alter von 46 und 35 Jahren bei einem Streit um einen Parkplatz in der Assmannshäuser aneinander. Nachdem der 46-Jährige seinen Kontrahenten verbal bedroht hatte, schlug der 35-Jährige gemeinsam mit seinen männlichen Begleitern im Alter von 30 und 19 Jahren auf den 46-jährigen Mann ein. Dieser wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Gegen alle Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

4. 17-Jähriger durch Reizgas leicht verletzt, Wiesbaden, Bahnhofsvorplatz Samstag, 17.01.2026, 18:00 Uhr (jul) Im Rahmen einer Auseinandersetzung wurde am Samstagabend auf dem Bahnhofsvorplatz in Wiesbaden ein 17-Jähriger durch das Versprühen von Reizgas leicht verletzt. Gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei eine verletzte Person am Bahnhofsvorplatz gemeldet. Nachdem ein 17-jähriger Jugendliche im Verlauf eines Streits einem 15-Jährigen ins Gesicht schlug, wehrte dieser sich und sprühte dem Angreifer Reizgas ins Gesicht. Der 17-Jährige wurde durch das Reizgas leicht verletzt und musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der 15-Jährige hatte die Örtlichkeit vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen und konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf einem Wiesbadener Polizeirevier an seine Eltern übergeben. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Gemeinsam Sicheres Wiesbaden

Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag, 16.01.2026, 17:00 bis 01:00 Uhr Samstag, 17.01.2026, 17:00 bis 01:00 Uhr (mk) In der Nacht von Freitag auf Samstag und in der Nacht von Samstag auf Sonntag führte die Polizei in Wiesbaden wieder Kontrollen im Rahmen des Sicherheitskonzepts "Sicheres Wiesbaden" durch. Dabei wurde die Wiesbadener Polizei durch Einsatzkräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Hierbei konnten insgesamt 108 Personen angetroffen und kontrolliert werden. Bei den Kontrollen am Freitagabend konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf Gaststätten sowie die Reisinger Anlagen und den Bereich Lili. Hierbei konnten bis auf eine Aufenthaltsermittlung keine Verstöße festgestellt werden. Die Wiesbadener Polizei sowie die Stadtpolizei werden auch in Zukunft gemeinsam Kontrollen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durchführen, um so das Sicherheitsgefühl weiter zu stärken.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell