POL-WI-KvD: Aus Verkehrskontrolle geflüchtet+++Jugendliche geben sich als Polizeibeamte aus, schlagen auf Mann ein+++ Nach sexueller Belästigung Widerstand geleistet+++Einbruch+++Gemeinsame Kontrollen+++

1. Aus Verkehrskontrolle geflüchtet,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Samstag, 24.01.2026, 01:14 Uhr

(eh) Am Samstagmorgen versuchte ein Fahrzeugführer in der Mainzer Straße in Wiesbaden aus einer Verkehrskontrolle zu flüchten.

Um 01:14 Uhr sollte ein blauer Opel Agila aufgrund augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in der Mainzer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Beamten am Streifenwagen die Anhaltesignale einschalteten, gab der Autofahrer sofort Gas und flüchtete über die Autobahn in Richtung Mainz. Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung bis nach Mainz-Finthen auf, wo es schließlich zu einem Alleinunfall des Opel in der Dahlienstraße kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, an dem Pkw brach die Vorderachse. Der 33-jährige Beschuldigte hat keine gültige Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eröffnet.

2. Jugendliche geben sich als Polizeibeamte aus und schlagen auf Mann ein Wiesbaden, Faulbrunnenstraße, Samstag, 24.01.2026, 03:08 Uhr

(eh) Zwei junge Männer prügelten Freitagnacht gemeinschaftlich in der Faulbrunnenstraße auf einen Passanten ein.

Ein auf Medikamente angewiesener Mann traf um 03:08 Uhr in der Wiesbadener Faulbrunnenstraße auf die beiden aggressiven Männer, die ihm ohne ersichtlichen Grund seine Medikamente abnahmen und zertraten. Er rannte weg, wurde jedoch durch die beiden Aggressoren wieder eingeholt. Die Heranwachsenden gaben sich ihm gegenüber als Polizeibeamte aus und schlugen mit Fäusten auf ihn ein. Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Die Polizeibeamten konnten die beiden Täter noch am Tatort festnehmen. Das Opfer trug keine sichtbaren Verletzungen davon. Beide jungen Männer müssen sich in einem Ermittlungsverfahren für die Taten verantworten.

3. Nach sexueller Belästigung Widerstand geleistet, Wiesbaden, Wellritzstraße, Samstag, 24.01.2025, 02:00 Uhr

(zi) In der Nacht auf Samstag belästigte ein 69-jähriger Mann aus Bad Schwalbach zunächst zwei Frauen in einer Bar und leistete anschließend im Zentralen Polizeigewahrsam Widerstand.

Samstagnacht, gegen 02:00 Uhr, wurde der Polizei ein aggressiver Mann gemeldet, der Gäste einer Bar zur Schlägerei aufforderte und anwesenden Frauen sein entblößtes Glied zeigte. Durch die verständigte Funkstreife konnte der Mann oberkörperfrei und hochaggressiv in der Lokalität angetroffen werden. Da er zudem stark alkoholisiert und wenig einsichtig war, wurde er vor Ort festgenommen und zwecks Ausnüchterung in die Zellen des Zentralen Polizeigewahrsams eingeliefert. Im Gewahrsam zeigte sich der Mann weiterhin renitent und leistete nun Widerstand bei der erforderlichen Durchsuchung seiner Person. Hierbei verletzte er einen Wachpolizisten, sodass dieser seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Der Mann verbrachte den Rest der Nacht in den Gewahrsamszellen und muss sich jetzt in mehreren gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahren verantworten.

4. Graffiti-Sprayer festgenommen,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Sonntag, 25.01.2026, 01:40 Uhr

(js) Am frühen Sonntagmorgen konnte dank eines aufmerksamen Zeugen ein Graffiti-Sprayer festgenommen werden.

Gegen 01:40 Uhr teilte ein Zeuge bei der Polizei mit, dass er soeben beobachten konnte, wie eine männliche Person ein Hoftor mit Farbe besprühte. Die unmittelbar entsandten Streifen konnten die Person, einen 27-jährigen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, anhand der Standortangaben sowie der Beschreibung antreffen und festnehmen. Das frisch aufgesprühte Graffiti konnte an dem Hoftor festgestellt werden. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro beziffert. Der Täter, den nun das entsprechende Strafverfahren erwartet, wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

5. Einbruch,

Wiesbaden - Naurod, Jasminstraße, Mittwoch, 19.01.2026, 19:00 Uhr bis Samstag, 24.01.2026, 18:10 Uhr

(nm) Unbekannte brachen in der Zeit von Mittwoch bis Samstag in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden-Naurod ein.

Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzen Diebe von Mittwoch, 19:00 Uhr bis Samstag, 18:10 Uhr aus und brachen in das Einfamilienhaus in der Jasminstraße ein. Durch die aufgehebelte Terrassentür gelangte die Täter in das Haus, durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345-0 entgegen.

6. Gemeinsame Kontrollen Sicheres Wiesbaden, Wiesbaden, Samstag, 24.01.2026, 17:00 Uhr bis Sonntag, 25.01.2026, 01:00 Uhr

(nm) An diesem Wochenende fanden wieder Kontrollen im Rahmen der Konzeption "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" von Landespolizei und Stadtpolizei statt.

Im Fokus standen der Luisenplatz-Kirchenreulchen, die Reisinger Anlage, das Lili, Friedrich-Engels-Weg sowie der Platz der Deutschen Einheit. Des Weiteren wurde die Waffenverbotszone überwacht. Insgesamt wurden 45 Personen einer Kontrolle unterzogen. Es konnten kleinere Verstöße festgestellt werden. Stadtpolizei und Landespolizei werden auch zukünftig gemeinsame Kontrollen durchführen und im Stadtgebiet präsent sein, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen und ansprechbar zu sein.

