Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Sachbeschädigung an Agentur für Arbeit - Tatverdächtiger gestellt (0027225/2026)

LPI-G: (G) Sachbeschädigung an Agentur für Arbeit - Tatverdächtiger gestellt (0027225/2026)
Gera (ots)

Gera. Am Sonntag, den 1. Februar 2026, kam es gegen 13:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Agentur für Arbeit in der Reichsstraße. Ein 46-jähriger Mann beschädigte mit einer Schaufel die Eingangstür und mehrere Fensterscheiben des Gebäudes. Es entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Der Tatverdächtige entfernte sich nach der Tat mit einem Fahrrad, konnte jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in Tatortnähe durch die Polizei festgestellt werden. Das Tatmittel wurde sichergestellt. Gegen den polizeibekannten Mann wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

