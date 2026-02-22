Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots)

Eine Streifenbesatzung ertappte am Sonntagnachmittag in Erfurt eine berauschte E-Scooter-Fahrerin. Im Bereich der Andreasstraße kontrollierten die Beamten gegen 13:15 Uhr eine 36-jährige E-Scooter-Fahrerin. Bei ihr schlug ein Drogenvortest auf Cannabis an. Damit war für sie die Fahrt beendet und sie musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen die 36-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer empfindlichen Geldbuße eingeleitet. (FW)

