Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots)

Eine Streifenbesatzung ertappte am Sonntagnachmittag in Erfurt eine berauschte E-Scooter-Fahrerin. Im Bereich der Andreasstraße kontrollierten die Beamten gegen 13:15 Uhr eine 36-jährige E-Scooter-Fahrerin. Bei ihr schlug ein Drogenvortest auf Cannabis an. Damit war für sie die Fahrt beendet und sie musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen die 36-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer empfindlichen Geldbuße eingeleitet. (FW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

