Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte entfernen Gullydeckel

Erfurt (ots)

Sonntagmorgen (22.02.2026) konnte ein Anwohner der Erfurter Altstadt möglicherweise Schlimmeres verhindern. Er informierte die Polizei gegen 07:30 Uhr darüber, dass in den Straßenzügen der Altstadt mehrere Schachtdeckel fehlen würden. Die Unbekannten hatten die sogenannten Gullydeckel in der Straße Am Hügel, Augustinerstraße, Michaelisstraße, Allerheiligenstraße sowie in der Johannesstraße aus ihrer Fassung gehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Die Polizisten setzten die Schachtdeckel wieder ordnungsgemäß ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Laut Zeugenaussagen wird die Tatzeit auf Sonntag circa 05:00 Uhr geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0045615 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden.

