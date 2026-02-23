PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Landkreis Sömmmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda wurden Freitagabend (24.02.2026) mehrere Personen bei einem Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt. Ein 19-Jähriger war mit seinem Audi gegen 20:20 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Backleben und Kölleda unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. In der weiteren Folge kam der Audi nach links von der Straße ab, überschlug sich auf einem Feld und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 19-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, seine drei Mitfahrer im Alter von 17-18 Jahren wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Gegen den 19-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 12:30

    LPI-EF: Unbekannte entfernen Gullydeckel

    Erfurt (ots) - Sonntagmorgen (22.02.2026) konnte ein Anwohner der Erfurter Altstadt möglicherweise Schlimmeres verhindern. Er informierte die Polizei gegen 07:30 Uhr darüber, dass in den Straßenzügen der Altstadt mehrere Schachtdeckel fehlen würden. Die Unbekannten hatten die sogenannten Gullydeckel in der Straße Am Hügel, Augustinerstraße, Michaelisstraße, Allerheiligenstraße sowie in der Johannesstraße aus ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 22:43

    LPI-EF: Glücklicher Ausgang

    Kölleda (ots) - Ein 71 Jahre alter Mann war am Sonntagabend in einem unbeobachteten Moment aus einer Pflegeeinrichtung in Kölleda, OT Kiebitzhöhe, abgängig. Das Pflegepersonal bemerkte dies sofort und verständigte die Polizei. In der Folge kamen Polizeikräfte aus Sömmerda und die Feuerwehr aus Kölleda für die Absuche zum Einsatz. Der Gesuchte konnte nach einer Stunde intensiver Absuche eines Feldstückes ganz in der Nähe des Heimes unverletzt, aber durchnässt und ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 14:42

    LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

    Erfurt (ots) - Eine Streifenbesatzung ertappte am Sonntagnachmittag in Erfurt eine berauschte E-Scooter-Fahrerin. Im Bereich der Andreasstraße kontrollierten die Beamten gegen 13:15 Uhr eine 36-jährige E-Scooter-Fahrerin. Bei ihr schlug ein Drogenvortest auf Cannabis an. Damit war für sie die Fahrt beendet und sie musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen die 36-Jährige wurde ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren