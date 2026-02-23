Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Landkreis Sömmmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda wurden Freitagabend (24.02.2026) mehrere Personen bei einem Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt. Ein 19-Jähriger war mit seinem Audi gegen 20:20 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Backleben und Kölleda unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. In der weiteren Folge kam der Audi nach links von der Straße ab, überschlug sich auf einem Feld und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 19-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, seine drei Mitfahrer im Alter von 17-18 Jahren wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Gegen den 19-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (SO)

