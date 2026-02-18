PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Wohnungstür aufgehebelt +++ Unfallflucht auf Parkplatz

Limburg (ots)

1. Wohnungstür aufgehebelt,

Weilburg, Mauerstraße, Freitag, 13.02.22026, 13:00 Uhr bis Dienstag, 17.02.2026, 10:00 Uhr

(ro)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen die Tür einer Wohnung in Weilburg aufgehebelt. Zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, gelangten die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Mauerstraße und hebelten eine Wohnungstür auf. Nachdem sie in der Wohnung keine Wertgegenstände vorgefunden hatten, ergriffen sie unerkannt die Flucht. Hinweise zum Einbruch nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Unfallflucht auf Parkplatz,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Dienstag, 17.02.2026, 16:40 Uhr

(ro)Am Dienstag kam es in Hadamar zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz, zwei Personen wurden leicht verletzt. Eine Autofahrerin wollte gegen 16:40 Uhr mit ihrem VW vom Parkplatz eines Discounters in die Mainzer Landstraße einfahren. Hierbei soll sie eine 53-jährige Fußgängerin sowie deren 35 Jahre alten Sohn touchiert haben und anschließend vom Unfallort geflüchtet sein. Die beiden Fußgänger wurden leicht verletzt, sie lehnten eine rettungsdienstliche Behandlung ab. Eine Streife konnte die 18-jährige Fahrerin sowie das Fahrzeug einige Zeit später antreffen. Die Autofahrerin muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 bei der Limburger Polizei zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell