POL-LM: Arztpraxis von Einbrechern heimgesucht +++ Schuppen aufgebrochen +++ Alkoholisiert in den Graben gefahren

1. Arztpraxis von Einbrechern heimgesucht, Bad Camberg, Carl-Zeiss-Straße, 13.02.2026, 18:30 Uhr bis 14.02.2026, 09:00 Uhr

(pl)In der Nacht zum Samstag wurde eine Arztpraxis in der Carl-Zeiss-Straße in Bad Camberg von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in die Praxisräume ein, durchsuchten diese und entwendeten aufgefundenes Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Schuppen aufgebrochen,

Hadamar, Alte Chaussee, 09.02.2026, 16:00 Uhr bis 14.02.2026, 19:00 Uhr

(pl)Zwischen vergangenem Montagnachmittag und Samstagabend sind unbekannte Täter in der Straße "Alte Chaussee" in Hadamar in einen Schuppen eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster des Schuppens auf und ließen hieraus elektronische Gartengeräte im Gesamtwert von rund 4.000 Euro mitgehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Alkoholisiert in den Graben gefahren, Weilmünster, Langenbach, Landesstraße 3025, 15.02.2026, 20.35 Uhr

(pl)Am Sonntagabend ist im Bereich von Weilmünster-Langenbach ein alkoholisierter Autofahrer in den Graben gefahren. Der Mann war gegen 20:35 Uhr auf der L 3025 unterwegs, als er in Höhe der Abfahrt nach Langenbach die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Graben geriet. Ein Atemalkoholtest bei dem Leichtverletzten erbrachte einen Wert von über 2,9 Promille. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

