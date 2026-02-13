PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Trunkenheitsfahrt +++ Fahrzeuge mit gefälschten Kennzeichen unterwegs - Beleidigungen und Bedrohung gegen Polizeikräfte

Limburg (ots)

1. Fahrzeuge mit gefälschten Kennzeichen unterwegs - Beleidigungen und Bedrohung gegen Polizeikräfte, Löhnberg, Obershausen, Donnerstag, 12.02.2026, 12:18 Uhr

(ra) Am Donnerstag wurden Polizeibedienstete in Obershausen vielfach beleidigt und bedroht, nachdem sie zwei nicht zugelassene Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen hatten. Ein Hinweis eines aufmerksamen Zeugen führte in den Mittagsstunden dazu, dass die Polizei gefälschte Kennzeichen, die an zwei Fahrzeugen angebracht waren, sicherstellen konnten. Im Zuge der Einsatz- und Beweissicherungsmaßnahmen an den Fahrzeugen, wurden die Polizeikräfte von dem 21-jährigen Fahrzeugverantwortlichen vielfach beleidigt und bedroht. Gegen ihn wurden in der Folge mehrere Strafanzeigen gefertigt. Er wird sich nun strafrechtlich wegen Bedrohung, Beleidigung sowie Urkundenfälschung, Fälschung von Kraftfahrzeugkennzeichen, Kennzeichenmissbrauch, Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und Versicherungsgesetz verantworten müssen.

2. Trunkenheitsfahrt,

Selters, Mühlstraße, Freitag, 13.02.2026, 02:35

(ra) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stellte die Polizei in Selters bei einer Verkehrskontrolle einen betrunkenen Fahrzeugführer fest. Gegen 02:35 Uhr fiel einer Polizeistreife im Bereich der Mühlstraße ein Fahrzeug auf. Der 23-jährige Fahrer wurde anschließend einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter positiver Atemalkoholtest bestätigte die ersten Verdachtsmomente der Streife, dass der Fahrer alkoholisiert unterwegs gewesen sein könnte. Zur Beweissicherung wurde bei ihm eine Blutentnahme von einem Arzt durchgeführt. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er entlassen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell