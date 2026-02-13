PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Erster Streifengang zweier neuer Helfer des Freiwilligen Polizeidienstes auf dem Limburger Wochenmarkt

Limburg (ots)

Limburg, 07. Februar 2026

(ps)Am Samstag, den 07.02.2026, absolvierten zwei neue Helfer des Freiwilligen Polizeidienstes ihren ersten Streifengang auf dem Limburger Wochenmarkt. Bei winterlichem, freundlichem Markttreiben kamen sie mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch und zeigten erstmals sichtbar Präsenz im öffentlichen Raum. Begleitet wurden die beiden Helfer Stefan Schmid und Kay Spieker bei ihrem ersten Einsatz durch den Polizeipräsidenten des Polizeipräsidium Westhessen, Björn Gutzeit, die Leiterin der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, Mona Mai, sowie den Leiter der Polizeistation Limburg, Martin Schlögl. Ebenfalls vor Ort war Tanja Hornstein, Ansprechperson für den Freiwilligen Polizeidienst im Polizeipräsidium Westhessen. Der Freiwillige Polizeidienst stellt eine wichtige Ergänzung zur täglichen präventiven Arbeit der Polizei dar und ist zugleich ein bedeutender Baustein der Sicherheitsarchitektur des Landes Hessen. Getreu dem Motto: "Präsenz zeigen - beobachten - melden" sind die ehrenamtlich tätigen Helferinnen und Helfer sichtbar sowie ansprechbar in ihren Kommunen unterwegs und tragen dazu bei, das Sicherheitsgefühl für die Bevölkerung weiter zu stärken. Polizeipräsident Björn Gutzeit betonte die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements: "Es ist wichtig, dass sich Menschen für ihre Gesellschaft einsetzen. Zivilcourage ist das, was wir in der heutigen Zeit brauchen. Deshalb freue ich mich, dass wir Helferinnen und Helfer gefunden haben, die sich im Ehrenamt für die Sicherheit in ihren Kommunen engagieren wollen." Die beiden neuen Helfer hatten im Herbst 2025 ihre 50-stündige Ausbildung sowie die begleitende Einweisung durch die Polizei begonnen und diese bereits im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossen. Mit dem ersten Streifengang auf dem Wochenmarkt in Limburg starten sie in ihren aktiven Einsatz für mehr Sicherheit und Bürgernähe im Stadtgebiet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich ebenfalls für den Freiwilligen Polizeidienst interessieren oder Fragen zum Ehrenamt haben, können sich jederzeit an unsere Ansprechperson wenden: Tanja Hornstein Ansprechperson Freiwilliger Polizeidienst Tel.: 0611 345 1611 E-Mail: fpold.ppwh@polizei.hessen.de Weitere Informationen finden Sie zudem auf der Internetseite der hessischen Polizei unter: https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/freiwilliger-polizeidienst-in-westhessen Der Freiwillige Polizeidienst lebt vom Engagement verantwortungsbewusster Menschen, die bereit sind, Verantwortung für ihre Mitmenschen zu übernehmen und aktiv zur Sicherheit in ihrer Heimatkommune beizutragen.

