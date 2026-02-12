PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen

Limburg (ots)

Festnahme eines Tatverdächtigen nach gefährlicher Körperverletzung am Neumarkt in Limburg an der Lahn vom 28.12.2025

(kq)Der Limburger Kriminalpolizei ist die Aufklärung einer gefährlichen Körperverletzung am Neumarkt gelungen, welche sich Ende des vergangenen Jahres ereignet hat. Am 28.12.2025 wurde ein 24-Jähriger durch eine zu diesem Zeitpunkt unbekannte männliche Person durch den Schuss mit einer Schreckschusswaffe verletzt. Die Kriminalpolizei in Limburg leitete umgehend Ermittlungen ein. Auf Grundlage der Auswertung von Zeugenaussagen sowie den Aufzeichnungen der Videoschutzanlage konnte ein 18-jähriger Tatverdächtiger identifiziert werden. In der Folge wurde durch die Limburger Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Limburg ein Durchsuchungsbeschluss beim Tatverdächtigen erwirkt und vollstreckt. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Der 19-Jährige wurde festgenommen und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

