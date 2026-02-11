PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Von mehreren Personen attackiert +++ Mülltonne durch Pyrotechnik beschädigt +++ Verkehrsunfallflucht

Limburg (ots)

1. Von mehreren Personen attackiert,

Weilburg, Ritsche, Dienstag, 10.02.2026, 19:19 Uhr

(ra) Am Dienstagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Weilburg. Gegen 19:20 Uhr wurde ein 14-Jähriger von mehreren Tätern in der "Ritsche" angegriffen und zu Boden gestoßen. Der Junge wurde durch die Attacke verletzt und in der Folge in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Bei den Tätern soll es sich um insgesamt acht männliche Personen gehandelt haben. Alle seien ca. 170 cm bis 175 cm groß und mit weiten blauen Jeans bekleidet gewesen. Eine Person habe einen auffälligen Graffiti-Aufdruck auf der Jackenrückseite getragen. Ein zweiter Täter hatte eine Narbe im Gesicht und lockige Haare. Zeugen, die den Sachverhalt beobachteten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Mülltonne beschädigt,

Limburg, Am Philippsdamm, Dienstag, 10.02.2026, 21:39 Uhr

(ra) Am späten Dienstagabend wurde in Limburg eine Mülltonne beschädigt. Der Polizei wurde gegen 21:40 Uhr eine durch Böllerwürfe beschädigte Mülltonne im Bereich der Busparkplätze "Am Philippsdamm" gemeldet. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

3. Verkehrsunfallflucht,

Limburg, Eschhöfer Weg, Sonntag, 01.02.2026, 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(ra) Am Sonntag letzter Woche, 01.02.2026, flüchtete ein Verkehrsteilnehmer in Limburg vom Unfallort. Zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Eschhöfer Weg einen geparkten schwarzen Opel Astra. Die verursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise zum Verursacherfahrzeug sind nicht bekannt, ebenso nicht zur Fahrerin oder zum Fahrer. Die Polizei Limburg ermittelt und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell