POL-LM: Warnung vor Fake-Anrufen

Der Landkreis Limburg-Weilburg und die Polizei weisen darauf hin, dass es derzeit zu Fake-Anrufen im Kreisgebiet kommt. Dabei geben sich die Anrufenden als Mitarbeitende aus dem Büro des Kreisbeigeordneten aus und versuchen insbesondere ältere Bürgerinnen und Bürger zu kontaktieren, um Termine mit dem Ersten Kreisbeigeordneten zum Thema Altersvorsorge und Patientenverfügungen zu vereinbaren. Dabei wird angekündigt, dass der Termin bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Hause stattfinden soll.

Diese Anrufe erfolgen ausdrücklich nicht aus dem Büro des Ersten Kreisbeigeordneten. Bitte bleiben Sie kritisch und gehen Sie nicht auf derartige Anrufe oder Gespräche ein. Beenden Sie solche Kontaktaufnahmen sofort. Betroffene werden gebeten, entsprechende Anrufe der Polizei Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

