PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Nachtrag zur Pressemitteilung "Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß"

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Weilburg, Im Kohlgarten, Samstag, 07.02.2026, 12:30 Uhr bis Sonntag, 08.02.2026, 15:10 Uhr

(ra) Am Wochenende verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Weilburg.

Einbrecher stiegen zwischen Samstag, 07.02.2026, 12:30 Uhr bis Sonntag, 08.02.2026, 15:10 Uhr in ein Einfamilienhaus "Im Kohlgarten" ein. Zuvor verschafften sie sich durch Einschlagen zweier Fenster gewaltsam Zutritt. Im Haus wurden zahlreiche Wohnräume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Limburg bittet bei Verdächtigen Wahrnehmungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, um Mitteilung unter 06431 9140-0.

2. Nachtrag zur Pressemitteilung "Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß" - Beifahrer verstorben

(ra) Ein bei dem Unfall vom 01.02.2026 auf der Bundesstraße 8 bei Brechen lebensbedrohlich verletzter Fahrzeuginsasse ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Wir berichteten hierzu am 02.02.2026 unter Punkt 4: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/6209015

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Polizeistation Limburg bittet weiterhin Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431-9140 0 zu melden.

