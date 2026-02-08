PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Brand einer Halle in Weinbach +++

Limburg (ots)

Brand einer Firmenhalle

Weinbach, Weilburger Straße 16a, Samstag, 07.02.2026, 22:31 Uhr

(mk)Am Samstag, 07.02.2026 um 22:31 Uhr wurde die Polizei in Weilburg über einen Brand einer Firmenhalle in der Weilburger Straße 16a in Weinbach informiert. Gleichzeitig wurde die Feuerwehren Weilmünster, Weinbach, Elkerhausen, Blessenbach und Freienfels entsandt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Dach der Lagerhalle in Brand stand. Durch die Feuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Als Ursache wurde ein Luftgebläse ausgemacht, welches durch einen technischen Defekt Feuer fing. An der Halle und einigen wenigen Maschinen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 40.000-50.000 EUR. Der Bürgermeister der Gemeinde Weinbach machte sich vor Ort ein Bild von den Löscharbeiten und des Sachschadens.

