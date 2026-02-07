PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Versuchter Einbruch in Lagerhalle +++ E-Scooter entwendet +++ Anrufe falscher Polizeibeamter +++ Verkehrsunfallflucht

Limburg (ots)

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Weilburg, Friedrich-Brinkmann-Straße,

Dienstag, 03.02.2026, 16:00 Uhr bis Freitag, 06.02.2026, 16:00 Uhr

Einbrecher hebelten Terrassentür auf und entwendeten Silberbesteck.

Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum von Dienstag, dem 03.02.2026 bis Freitag, den 06.02.2026 die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Brinkmann-Straße in Weilburg auf und gelangten dadurch in eine der Wohnungen im Erdgeschoss. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Silberbesteck. An der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Limburg, Marienbader Ring,

Freitag, 06.02.2026, 14:30 Uhr bis Samstag, 07.02.2026, 03:30 Uhr

Einbrecher drangen in ein Mehrfamilienhaus ein und versuchten, mehrere Wohnungstüren aufzuhebeln.

In der Zeit von Freitag, dem 06.02.2026, 14:30 Uhr bis Samstag, den 07.02.2026, 03:30 Uhr gelangten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus im Marienbader Ring in Limburg. Anschließend versuchten sie, mehrere Wohnungstüren aufzuhebeln. Die Türen hielten stand, so dass die Täter in keine der Wohnungen eindringen konnten. An den angegangenen Türen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 entgegen.

3. Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Limburg, Am Fleckenberg,

Samstag, 10.01.2026, 14:30 Uhr bis Freitag, 06.02.2026, 16:00 Uhr

Einbrecher versuchten, die Tür zur Lagerhalle eines Eiscafes aufzuhebeln.

Im Zeitraum vom 10.01.2026 bis zum 06.02.2026 versuchten unbekannte Täter, die Tür zu einer Lagerhalle in der Straße Am Fleckenberg in Limburg aufzuhebeln. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. E-Scooter entwendet

Weilburg, Hainallee,

Freitag, 06.02.2026, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr

(DM) In einem Mehrfamilienhaus kam es am Freitagmittag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, zum Diebstahl eines E-Scooters.

Der E-Scooter der Marke Xiaomi stand im Hausflur des Mehrfamilienhauses in der Hainallee in Weilburg und war am dortigen Fahrradständer mittels Kettenschloss gesichert. Als die Geschädigte das Haus gegen 14:00 Uhr verließ, stand der E-Scooter nach am Fahrradständer und war zum Laden eingesteckt. Als sie circa eine Stunde später wieder nach Hause kam, war der E-Scooter nicht mehr da. Es ist bereits der zweite E-Scooter, der der Geschädigten binnen zwei Wochen aus dem Mehrfamilienhaus entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

5. Anrufe falscher Polizeibeamter

Weilburg,

Freitag, 06.02.2026, zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr

(DM) Am Freitagmittag kam es im Bereich von Weilburg, hauptsächlich in Ahausen, zu mehreren Anrufen sogenannter "falscher Polizeibeamter". Die unbekannten Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und schilderten gegenüber den angerufenen Personen, dass es in der unmittelbaren Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen wäre. Anschließend wurde gezielt nach Wertgegenständen gefragt. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

6. Verkehrsunfallflucht

Limburg, Auf dem Schafsberg,

Mittwoch, 04.02.2026, zwischen 08:25 Uhr und 15:00 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen parkenden Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Geschädigte parkte ihren Pkw, Ford Focus, am Mittwoch, dem 04.02.2026, um 08:25 Uhr im Parkhaus des Krankenhauses in Limburg. Als sie um 15:00 Uhr zurück zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass die Fahrertür beschädigt worden war. Vermutlich streifte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Ford beim Ein- oder Ausparken und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell