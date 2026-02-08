PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gefährliche Körperverletzung unter Jugendlichen +++ Betrunken und ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet und Verkehrsunfall verursacht

Limburg (ots)

1. Gefährliche Körperverletzung,

Selters-Niederselters, Am Sportplatz,

Samstag, 07.02.2026, 18:29 Uhr

(rk) Am Samstagabend kam es in Niederselters zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen.

Um ca. 18:30 Uhr wurde die Polizeistation in Limburg darüber informiert, dass es im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Sportplatz" zu einer Schlägerei unter mehreren Jugendlichen gekommen sei. Ein 16-Jähriger aus Oberselters wurde beschuldigt, einen 12-Jährigen aus Brechen sowie zwei 14-Jährige aus Selters gewürgt, getreten und bespuckt zu haben. Weiterhin habe er eine Zigarettenkippe auf einen der Jungen geworfen. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

2. Betrunkener entzieht sich Verkehrskontrolle und verursacht Unfall,

Frickhofen, Friedensstraße,

Sonntag, 08.02.2026, 02:55 Uhr

(rk) Am frühen Sonntagmorgen kam es in Frickhofen zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Um 02:53 Uhr fiel einer Funkstreife der Polizeistation Limburg ein Fahrzeug auf der Landesstraße 3278 zwischen Thalheim und Frickhofen durch auffällige Fahrweise auf, so dass die Beamten entschieden, das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Die Anhaltesignale wurden durch den 18-jährigen Fahrzeugführer aus Dornburg jedoch ignoriert. Er versuchte vielmehr sich der Kontrolle durch starkes Beschleunigen zu entziehen. In Frickhofen verlor der junge Mann aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit an der Kreuzung Hauptstraße/Friedenstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in einen dortigen Imbiss.

Um eine weitere Fahrt zu unterbinden, stellte sich der Streifenwagen hinter das Unfallfahrzeug. Der Fahrer wollte jedoch nicht so ohne Weiteres aufgeben und rammte den Streifenwagen um zu flüchten. Dies gelang ihm jedoch nicht und er konnte festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Nach einer durchgeführten Blutentnahme auf der Polizeistation in Limburg wurde er entlassen.

Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und dem Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 30.000EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell