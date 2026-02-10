PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte +++ Unbekannte beschädigen Pritschenwagen +++ Ladendiebe gehen leer aus +++ Fahrzeugreifen entwendet

Limburg (ots)

1. Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte, Limburg, Thüringer Straße, Freitag, 06.02.2026, 19:00 Uhr bis Montag, 09.02.2026, 08:00 Uhr

(ra) Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in Limburg einzusteigen. Die Einbrecher versuchten zwischen Freitag, 06.02.2026, 19:00 Uhr und Montag, 09.02.2026, 08:00 Uhr in der Thüringer Straße die Nebentür der Einrichtung aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht. Bei Tatausführung entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Kriminalpolizei Limburg bittet bei Verdächtigen Wahrnehmungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, um Mitteilung unter 06431 9140-0.

2. Unbekannte beschädigen Pritschenwagen, Merenberg, In der Hembach, Samstag 07.02.2026, 18:00 Uhr bis Montag, 09.02.2026, 10:00 Uhr

(ra) Das Interieur eines Kraftfahrzeugs wurde durch Unbekannte am vergangenen Wochenende in Merenberg zerstört. Ein unverschlossener Pritschenwagen wurde "In der Hembach" zwischen Samstag 07.02.2026, 18:00 Uhr und Montag, 09.02.2026, 10:00 Uhr Ziel einer Sachbeschädigung. Hierbei beschädigten die Täter Teile im Fahrzeuginneren und verursachten einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen im genannten Tatzeitraum unter der Telefonnummer 06431 9140-0.

3. Ladendiebe gehen leer aus,

Elbtal, Mainzer Landstraße, Montag, 09.02.2026, 13:15 Uhr

(ra) Gemeinschaftlich versuchten drei Ladendiebe am gestrigen Montag Waren aus einem Supermarkt in Elbtal zu entwenden. Am 09.02.2026, gegen 13:15 Uhr begaben sich zwei unbekannte Täter in den Supermarkt in der Mainzer Landstraße, wobei einer der beiden Waren in eine Tasche steckte. Die andere Person beobachtete den Kassenbereich. Ein dritter Täter wartete offenbar vor dem Markt in einem Fahrzeug. Der die Waren einsteckende Täter wurde von einem Mitarbeiter beim Verlassen des Marktes aufgehalten. Daraufhin ließ er die Tasche mit dem Diebesgut zurück und flüchtete. Den beiden Komplizen gelang mittels eines schwarzen VW Touareg mit Anhänger und auswärtigem Kennzeichen ebenfalls unerkannt die Flucht.

Täter I: Männlich, 180 cm groß, ca. 35-40 Jahre alt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, schlanke Gestalt, kurze Haare. Bekleidet war die Person mit einem grün gestreiften Pullover, einer schwarzen Jeans, schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle und einer blauen Jacke. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Täter II: Männlich, ca. 175 cm groß, mitteleuropäischer/osteuropäischer Phänotyp, untersetzte Figur, kurze, dunkle Haare. Diese Person trug einen roten Pullover, eine schwarze Jeans, orangefarbene Schuhe mit schwarzer Sohle, eine blaue Steppjacke mit Kapuze. Täter III: unbekannt Zeugen, die den Sachverhalt beobachteten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Fahrzeugreifen entwendet,

Limburg, Weilburger Straße, Sonntag, 08.02.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 09.02.2026, 17:45 Uhr

(ra) Von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte vier abmontierte Räder aus einem Parkhaus in Limburg. Zwischen Sonntag, 08.02.2026, 22:00 Uhr und Montag 09.02.2026, 17:45 Uhr gingen die Täter hierbei einen PKW, Audi A3 an, bockten diesen zum Zwecke der Tatausführung auf Steine und entwendeten in der Folge die abmontierten Reifen samt Felgen. Das Diebesgut beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell