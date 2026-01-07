Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 06.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6191138

Der am 05.01.2026 als vermisst gemeldete 13-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher eingestellt.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

