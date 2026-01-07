PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 06.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6191138

Der am 05.01.2026 als vermisst gemeldete 13-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher eingestellt.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz

