POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen
Ludwigshafen (ots)
Nachtrag zur Meldung vom 06.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6191138
Der am 05.01.2026 als vermisst gemeldete 13-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher eingestellt.
Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell